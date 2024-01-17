Kastamonu'da 1,5 milyon TL'lik soygun: Hırsız donmak üzereyken yakalandı Kendisini jandarma olarak tanıtıp yaşlı kadının 1,5 milyon TL'lik altınını çalan şüpheli şahıs, ekiplerin 12 saat süren çalışmaları sonucunda ormanda donmak üzereyken yakalandı.

DHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Şüpheli şahıs, yaşlı bir kadına kendini jandarma olarak tanıttı daha sonra taksi ile evine geldi.

Şahıs, altınların fotoğrafını çekme bahanesiyle yalnız yaşayan Hatice K.'nın 1,5 milyon TL değerindeki altınları çalıp, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Ekipler harekete geçti

Yaşlı kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için harekete geçti.

Ekipler, hırsızı taksi çağırmak için aradığı cep telefonu numarasıyla takibe aldı.

İlçedeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüphelinin ilçe merkezindeki bir otelde kalan H.Ç. olduğunu tespit etti.

İş birliklikçileri tespit edildi

Çalışmalar sonucu, şüphelinin ayrıca P.Ç. ve A.K. ile irtibat halinde olduğu ve iş birliği içinde bulundukları belirlendi.

Jandarma ekiplerinin incelediği kamera görüntülerinde ilçe merkezinden çıktığı belirlenen H.Ç.'nin toprak arazideki ayak izleri takip edildi.

Ormanda donmak üzereyken yakalandı

Ekiplerin çalışmaları başarı ile sonuçlandı.

Hırsız, ekiplerin 12 saatlik takibiyle ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki ormanda donmak üzereyken çaldığı altınlar ile yakalandı.

Altınlar teslim edildi

Altınlar, yaşlı kadına teslim edildi.

Gözaltına alınan H.Ç., iş birliği içinde olduğu P.Ç. ve A.K. ile birlikte jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)