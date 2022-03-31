Kastamonu’da bir köy, alevlere teslim oldu

Gece saatlerinde, Haydarlar köyünde çıkan yangında 7 ev, 7 ahır, 1 cami yanarak kullanılmaz hale gelirken, 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kastamonu merkez ilçesine bağlı Haydarlar köyünde, gece saatlerinde Kamil Aşcıoğlu’na ait kullanılmayan boş evde çıkan yangın, büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.

Köydeki köpeklerin havlamasıyla olayı fark eden Ayhan Calayoğlu, köy halkını uyarmak için harekete geçti. Vatandaşları evden çıkaran Ayhan Calayoğlu, ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alevler, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınabildi.

YANGININ SEBEP OLDUĞU HASAR

Yangında Kamil Aşçıoğlu, Şaban Kadam, İsmail Kadam, Ayhan Calayoğlu ve İdris Calayoğlu isimli vatandaşlara ait 7 ev, 7 ahır, 1 traktör yandı.

12 büyükbaş hayvan, tamamen telef oldu. Köyün camisi yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik kontağından kaynaklanabileceği ifade edildi.

Sabah saatlerinde yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürdü.

“AYHAN GELİP ‘YANIYORUZ’ DİYEREK BİZLERİ UYANDIRDI”

Yangının herkesin uyuduğu sırada çıktığını söyleyen Haydarlar Köyü Muhtarı Salim Kuru, şu açıklamalarda bulundu:

“7 ev, 7 ahır, 12 büyükbaş hayvan, 1 traktör, 1 camimiz yandı. Köyde arkadaşımız durmuyordu zaten. Bir tane ahşaptan ev vardı. Yangının ahşap evde elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Ayhan Calayoğlu’nun köpeği vardı. Yanan ev de buraya yakındı. Yangın evi sarınca köpeğin sesine uyanmış ve Ayhan gelip ‘yanıyoruz’ diyerek bizleri uyandırdı. Ondan sonra evleri tahliye ettik. Yangın şu anda kontrol altına alınabildi. Devletimizden yanan evlerle ilgili bir yardım ve destek bekliyoruz.”