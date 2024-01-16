Hava sıcaklıklarının düşmesi beraberinde kar yağışını getirdi.
Soğuk hava ve kar, bazı bölgelerde etkisini göstermeye devam ediyor.
Bu bölgelerden biri de Kastamonu.
Yollar buz tuttu
Soğuk havanın etkisi altında olan kentte zor durumlar yaşandı.
Hava sıcaklığının -7 dereceye kadar düştüğü kentte yollar ve kaldırımlar tamamen buz tuttu.
Özellikle gece etkili olan soğuk havanın ardından yolların buzlanması sebebiyle sürücüler ve yolda yürüyenler ilerlemekte güçlük çekti.
Kazaların sonu gelmedi
Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar buzlu yollarda kayarak düştü.
Buzlu zeminde güçlükle ilerleyen sürücüler ise kaldırım ve park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı.
Ekipler önlem olarak yollarda tuzlama ve kumlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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