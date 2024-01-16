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Kastamonu'da buzlanma nedeniyle kazaların ardı arkası kesilmedi

Kastamonu'da buzlanma nedeniyle kazaların ardı arkası kesilmedi Havaların soğuması yoğun kar yağışını artırırken bazı bölgelerde yolların buzlanması yayaları ve sürücüleri zor durumlarda bıraktı. İşe ve okula gitmek isteyenler yürümekte güçlük çekerken birçok araç buzlanan yolda kaza yaptı.