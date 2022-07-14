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    Kastamonu’da ‘ceviz dalı’ kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

    Arazi komşuları arasında 'ceviz dalını neden kestin' tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
    • 14.07.2022 - 08:48
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    Kastamonu’da ‘ceviz dalı’ kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

    Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Ağaçbükü Köyü Çalca Mahallesi'nde birbirine komşu olan arazi sahipleri Mustafa Kaplan (70) ile Zeynel Demirtaş (68), arasında 'ceviz ağacının dallarını neden kestin' tartışma yaşandı.

    Mustafa Kaplan, iddiaya göre komşusu Demirtaş'a ait arazinin sınırında bulunan ceviz ağacının, kendi arazine uzanan dallarını kesti.

    Tartışma, silahlı kavgaya döndü

    Bunun üzerine taraflar arasında dün akşam saat 18.30 sıralarında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

    Ceviz dallarını kesen Mustafa Kaplan, Zeynel Demirtaş'ı karın bölgesinden bıçakla yaraladı.

    Kastamonu’da ‘ceviz dalı’ kavgası: 1 ölü, 2 yaralı #1

    Ayırmaya çalışan genci vurdu

    Demirtaş ise yaralı halde üzerinde bulunan tabanca ile Kaplan'a ateş etti.

    Kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Kaplan'ın akrabası Sezer Kaplan da (22) ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

    Biri öldü, 2 kişi yaralı

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna 3 kurşun isabet eden Mustafa Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    DHA’nın haberine göre yaralanan Zeynel Demirtaş ve Sezer Kaplan ise ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kastamonu’da ‘ceviz dalı’ kavgası: 1 ölü, 2 yaralı #2

    Sağlık durumu ağır

    Karın boşluğundan yaralanan Demirtaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Demirtaş'ın, sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

    Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kastamonu’da ‘ceviz dalı’ kavgası: 1 ölü, 2 yaralı #3


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