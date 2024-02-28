Kastamonu'da elektrik direğine çarpan araçtaki bebek öldü Devrekani'de yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan otomobilde ağır yaralanan 4 günlük bebek hayatını kaybetti.

İHA

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde ilçesi Sanayi Sitesi mevkiinde, 60 yaşındaki Müzeyyen Kapıcı idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki beton direğe çarptı.

4 günlük torunu yaralandı

Kazada sürücü Müzeyyen Kapıcı, kaldırıldığı Devrekani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, kızı Fatma Kırdı ile 4 günlük torunu da Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşam savaşını kaybetti

Kastamonu’da entübe edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan 4 günlük ismi konulmayan bebek de yaşam mücadelesini kaybetti.

Bebeğin annesi Fatma Kırdı ise ileri tetkik ve tedavi için Zonguldak’a sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)