Kastamonu'da elektrik direğine çarpan araçtaki bebek öldü

İHA
Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde ilçesi Sanayi Sitesi mevkiinde, 60 yaşındaki Müzeyyen Kapıcı idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki beton direğe çarptı.
4 günlük torunu yaralandı
Kazada sürücü Müzeyyen Kapıcı, kaldırıldığı Devrekani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, kızı Fatma Kırdı ile 4 günlük torunu da Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşam savaşını kaybetti
Kastamonu’da entübe edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan 4 günlük ismi konulmayan bebek de yaşam mücadelesini kaybetti.
Bebeğin annesi Fatma Kırdı ise ileri tetkik ve tedavi için Zonguldak’a sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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