Kastamonu'da esnaf ile hayvan severin köpek maması kavgası Kastamonu'da dükkanının önüne köpek maması dökülmesini istemeyen esnaf ile bir "hayvan sever" arasında tatsız bir tartışma yaşandı.

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ensonhaber.com

Başıboş köpek sorunu yetmezmiş gibi, bir de onları sokaklarda tutmaya çalışan "hayvan severler" de sorun çıkarmaya devam ediyor.

Dükkanımın önüne mama dökme diyen esnafa "terbiyesiz" dedi

Kastamonu’da dükkanının önüne köpek maması dökülmesini istemeyen esnaf ile bir kadın arasında, dinleyenlerin bile sinirlerini geren bir tartışma yaşandı.

Esnaf, "Benim dükkanımın önüne dökemezsin" dedikçe kadın ısrarla "dökerim, terbiyesiz" sözleriyle ithamlarda bulundu:



İşte o diyalog:

