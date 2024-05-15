Başıboş köpek sorunu yetmezmiş gibi, bir de onları sokaklarda tutmaya çalışan "hayvan severler" de sorun çıkarmaya devam ediyor.
Dükkanımın önüne mama dökme diyen esnafa "terbiyesiz" dedi
Kastamonu’da dükkanının önüne köpek maması dökülmesini istemeyen esnaf ile bir kadın arasında, dinleyenlerin bile sinirlerini geren bir tartışma yaşandı.
Esnaf, "Benim dükkanımın önüne dökemezsin" dedikçe kadın ısrarla "dökerim, terbiyesiz" sözleriyle ithamlarda bulundu:
İşte o diyalog:
Dükkanımın önüne dökemezsin
Beyefendi çok açlar..
Açsa bak orada alan var. Çağır alana köpekleri oraya dök. Kimsenin dükkanının önüne dökemezsin.
Dükkanın kapalı
Kapalı olsun, dökemezsin
Dökerim
Dökemezsin..
İstediğim yere dökerim
Hiçbir yere dökemezsin.
Hadi işine gider misin?
Sen git işine
Ben işime gidiyorum.
Valilik sana dükkanın önüne dök demez.
Konuşma. Burası kaldırım, görürsün, adını soyadını alabilir miyim? Ben Kastamonu'dan çıkıp buraya beslemeye geliyorum.
Nereden gelirsen gel.
Sen şu an çok terbiyesizsin.
Çok güzel bir şey yapıyorsunuz ama iyi yapmıyorsunuz. Dükkanım kapalı olsa da dökemezsin.
5 dakika sürmeyecek onu yemeleri.. Terbiyesiz..
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