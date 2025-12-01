Kastamonu'da gece saatlerinde yangın paniği

- Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gece saatlerinde yangın çıktı.
Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde gece saatlerinde yangın çıktı.
Azdavay ilçesine bağlı Gümürtler köyü Alimoğlu Mahallesi’nde, Osman Pirci’ye ait evin çatısında yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı.
EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
İhbar üzerine olay yerine Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.