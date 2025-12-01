Abone ol: Google News

Kastamonu'da gece saatlerinde yangın paniği

Azdavay ilçesinde çıkan yangında bir evin çatısı kullanılamaz hale gelirken, bölgeye gelen ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu alevler sıçramadan kontrol altına alındı.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 10:35
  • Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gece saatlerinde yangın çıktı.
  • Yangın, Osman Pirci'ye ait evin çatısını kullanılamaz hale getirdi ancak ekipler alevleri kontrol altına aldı.
  • Yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde gece saatlerinde yangın çıktı. 

Azdavay ilçesine bağlı Gümürtler köyü Alimoğlu Mahallesi’nde, Osman Pirci’ye ait evin çatısında yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı.

EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

