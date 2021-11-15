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    Kastamonu'da girdiği çamaşır makinesinde ölen Mert, toprağa verildi

    Girdiği çamaşır makinesinin çalıştırılması sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 5 yaşındaki Mert, toprağa verilirken, gözaltına alınan anne serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 15.11.2021 - 07:24
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 07:36
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    Kastamonu'da girdiği çamaşır makinesinde ölen Mert, toprağa verildi

    Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde yaşayan Nuran-Murat Erdoğan çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mert (5), iddiaya göre kapağı açık olan çamaşır makinesinin içerisine girdi.

    Anne Nuran Erdoğan, bir süre sonra çamaşır makinesini çalıştırdı.

    Daha sonra oğlunun çamaşır makinesinin içinde olduğunu fark eden anne Nuran Erdoğan, makineyi durdurarak Mert'i çıkardı.

    KURTARILAMADI

    Ağır yaralanan Mert Erdoğan, eve çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Talihsiz çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Kastamonu da girdiği çamaşır makinesinde ölen Mert, toprağa verildi #1

    ANNE SERBEST KALDI

    Mert Erdoğan, bugün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Olaydan sonra gözaltına alınan anne Nuran Erdoğan serbest bırakıldı.

    Kastamonu da girdiği çamaşır makinesinde ölen Mert, toprağa verildi #2

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