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    Kastamonu'da hasta için ağaç kökünden köprü yaptılar

    Taşkınlar sonucu yıkılan köprüden hasta geçirilmesi gerekince çevredekiler ağaç köklerinden yol yaparak hastayı taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 16:50
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    Kastamonu'da hasta için ağaç kökünden köprü yaptılar

    Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Çaydüzü köyüne ulaşımı sağlayan köprü, taşkınlarla birlikte yıkıldı.

    Geçtiğimiz yıl 11 Ağustos'taki sel felaketinde yıkılan köprü yerine geçici bir köprü yapıldı.

    Yeni köprü de geçtiğimiz hafta eriyen karlar nedeniyle taşan suda yıkıldı.

    Yeni köprü yapılamadı

    Çaydaki su seviyesi yüksek olduğu için de yerine yeni köprü yapılamadı. Dün köy halkından Sebahat Kürekçi, evinde rahatsızlandı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi.

    Hastaneye yetiştirildi

    Arama ve kurtarma ekipleri, iş makineleriyle çayda dev ağaç köklerinden köprü yaptı. Ağaç köklerinin üzerinden geçen ekiplerin sırtında karşıya geçirilip, ambulansa taşınan Sebahat Kürekçi, hastanede tedaviye alındı.

    Kastamonu da hasta için ağaç kökünden köprü yaptılar #1

    Kastamonu da hasta için ağaç kökünden köprü yaptılar #2

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