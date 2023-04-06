Kastamonu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Tosya ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA Kastamonu'nun Tosya ilçesi Dülküşa Mahallesi Namık Kemal İlköğretim Okulu önünde bulunan caddede yan sokaktan caddeye çıkmak isteyen M.A. idaresindeki 37 AAP 990 plakalı otomobil ile caddede seyir halinde olan A.E. yönetimindeki 05 AE 871 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnceleme başlatıldı Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.