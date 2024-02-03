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Kastamonu'da iş yerine ve otomobile kurşun astılar

Kastamonu'da iş yerine ve otomobile kurşun astılar Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir otomobile ve işyerine poşet ile kurşun asıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.