Kastamonu'da muhtarlık kavgasında silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi Taşköprü ilçesinde muhtarlık sebebiyle çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA

31 Mart yerel seçimleri geride kalırken, muhtar kavgaları bir cana daha mal oldu.



Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü muhtar adaylarından Hüseyin Sürer ile Galip Alkaşı (42) arasında tartışma çıktı.

Silahıyla 2 kişiyi yaraladı

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Sürer, iddialara göre yanında bulundurduğu silahla Galip Alkaşı ile akrabası Mehmet Atasoy’u yaraladı.

Yaralı muhtar adayı kurtarılamadı

Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan Galip Alkaşı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde Hüseyin Sürer ile babası C.S., ağabeyi B.S. ve Ş.C. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)