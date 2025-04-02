Kastamonu'da feci bir kaza yaşandı...
Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde seyreden otomobil sürücüsü Mürsel Bakırcı, Kurusaray köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında menfeze çarpmasının ardından taklalar atarak şarampolde yaklaşık 40 metre sürüklendi.
KAZAYI KÖYLÜLER FARK ETTİ
Gece saatlerinde kaza yaptığı düşünülen araç, sabah saatlerinde bölgeden geçen köylüler tarafından bulundu.
Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.
CESEDİ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
Sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede Fiat-Tofaş aracın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirledi.
Araç içerisinde sıkışan sürücünün cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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