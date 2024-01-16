Kastamonu'nun Onikişubat ilçesinde meydana gelen olay, herkesi tedirgin etti.
Otomobilini park halinde bırakıp giden vatandaşın aracı, bir anda yanmaya başladı.
Park halindeki aracı yanmaya başladı
Geldiğinde alevler karşısında şoka uğrayan şahıs, yükselen alevleri söndürmeye çalıştı ama başarılı olmadı.
Alevler kısa sürede otomobilin tamamını kapladı.
İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yanan otomobili kontrol altına almayı başardı.
Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında araçta, büyük çapta maddi hasar oluştu.
Araç kullanılmaz hale geldi
Henüz sürücüsünün tespit edilemediği araç kullanılamaz hale geldi.
Aracın patlamasından korkan vatandaşlar, alevler içinde kalan aracın söndürülmesini uzaktan izledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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