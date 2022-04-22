Kastamonu'da tartışma sırasında fenalaşan adam yaşamını yitirdi

Soner Altun isimli kişi, küs olduğu dayısı Ş.A.'yla yaşadığı tartışmanın ardından fenalaşarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Çataloluk köyünde aralarında anlaşmazlık bulunan Ş.A. ile yeğeni Soner Altun, köy kahvehanesinde karşılaştı.

Ş.A., Altun'a 'Yerimden neden geçtin' diye sinirlendi. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı.

Hayatını kaybetti

Soner Altun, daha sonra fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri köye geldi. Altun, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni araştırılıyor

DHA'nın haberine göre; Ş.A., jandarma tarafından gözaltına alınırken, Soner Altun'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.













