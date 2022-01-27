Kastamonu’da vatandaşlar, kara gömülen araçlarını aradı

Küre ilçesinde etkili olan tipinin ardından, park halindeki araçlar kar örtüsünün altında kayboldu. Vatandaşlar, küreklerle karları temizleyip araçlarını bulmaya çalıştı.

Kastamonu’da son 10 gündür tipi şeklinde etkili olan kar yağışı sebebiyle, bazı ilçelerinde hayat durma noktasına geldi.

İl merkezi ile bazı ilçelerin birbiriyle bağlantısı kesildi, bazı bölgelerde de çığ düştü.

Kar yağışının durmasıyla birlikte evlerinden çıkan vatandaşlar, 2 metreyi aşan karda kaybolan araçlarını bulmak için arayışlara başladı. Vatandaşlar, ellerinde küreklerle evlerinin önünü ulaşıma açmaya ve karın altında kaybolan araçlarını kardan temizleyerek kurtarmaya çalıştı.

“ARABAMIZI ARAYIP TARADIK VE BULDUK”

Sinop’un Boyabat ilçesinden fırında çalışmak için Küre’ye geldiğini söyleyen Mehmet Öztürk, “İki gündür şiddetli kar yağıyor. Ben de karın altında kalan aracımızı çıkarmaya çalışıyorum. Yoğun bir kar yağışı oldu. Kar yağışı dindi, biz de şimdi arabamızı arayıp taradık ve bulduk. Karın altında kalan aracımızı çıkarmaya çalışıyoruz.” dedi.

“EN SON BU KADAR KAR, 1992 YILINDA YAĞDI”

En son 2 metreyi bulan karın 1992 yılında yağdığını ve o günden bu tarafa böyle kar yağışı görmediğini söyleyen Aydın Çelik ise, “54 yıldır Küre ilçesinde ikamet ediyorum. 1992 yılında buna benzer böyle bir kar yağmıştı. Bu kar yağışı da o günleri aratmadı. Aracın üzeri tamamen kapalıydı, gördünüz üzere araç tamamen karın altında kalmıştı. Bu yükseklikte kar vardı. Şu anda güç bela aracımızı karın altından çıkartabildik. Rahat bir nefes aldık biz de. Benim aracımın hemen yanında bir minibüs görünüyor. O minibüs de bir esnaf arkadaşımızın. Dükkanlarını da açamadılar, demek ki minibüsü de açamadılar. Biz, kendimiz karı kürüyüp aracımızı bulduk ve üzerini açtık. 1992 yılından beri böyle kar görmemiştik. O tarihten bu tarafa ilk defa böyle bir kar yağışı gördük, yaşadık. Şu anda Küre’ye yağan kar 2 metreyi geçmiştir. Çatılardan da belli zaten, daha bu sinmiş hali.” diye konuştu.

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