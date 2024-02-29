Kastamonu'da yakınlarıyla tartışan şahıs dehşet saçtı: 1 ölü 3 yaralı

AA & Ensonhaber
Kastamonu'da dehşet gecesi...
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli yakınlarının bulunduğu apartmana gitti.
Burada yakınlarıyla tartışmaya başlayan şüpheli yanında getirdiği tüfekle gürültüyü duyarak dairelerinden çıkan Seyfettin H., Doğan A. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiye ateş açtı.
Hastanede can verdi
Seyfettin H. ve Doğan A., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, diğer yaralılar da kentteki özel hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralılardan Seyfettin H., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen saldırganı gözaltına aldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış