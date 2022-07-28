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    Kayseri’de 17 kişiyi boş senetle 1 milyon TL dolandırdılar

    Otomobil kiraladıkları müşterilere boş senet imzalatarak, 1 milyon 48 bin 385 TL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si serbest kaldı.
    • 28.07.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 15:14
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    Kayseri’de 17 kişiyi boş senetle 1 milyon TL dolandırdılar

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir araç kiralama firmasının müşterilere boş senet imzalattıktan sonra otomobillerde arıza olduğunu bahane ederek, senetleri sonradan doldurduklarını belirledi.

    17 müşteriyi, 1 milyon 48 bin 385 TL dolandırdılar

    Firma yetkililerinin, bu yöntemle şikayetçi olan 17 müşteriyi 1 milyon 48 bin 385 TL dolandırdığı tespit edildi.

    Bu kapsamda dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen C.A., S.B., M.G., A.C., O.S., K.S., A.T. ve H.A. yakalandı.

    6 şüpheli adliyeye sevk edildi

    DHA’nın haberine göre gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    6 şüpheli ise Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

    Kayseri’de 17 kişiyi boş senetle 1 milyon TL dolandırdılar #1


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