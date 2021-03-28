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    Kayseri’de 17 yaşındaki engelli genç, koronavirüse yenik düştü

    Uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören engelli genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 08:51
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    Kayseri’de 17 yaşındaki engelli genç, koronavirüse yenik düştü

    Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 17 yaşındaki engelli Mustafa Karcıoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

    DOKTORLAR MÜDAHALE ETSE DE KURTARILAMADI

    Uzun süre yoğun bakımda tedavisi süren Mustafa Karcıoğlu, durumu ağırlaştı. Doktorların müdahale ettiği Karcıoğlu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Mustafa Karcıoğlu'nun cenazesi bugün Tomarza İlçe Mezarlığında toprağa verilecek.

    Kayseri’de 17 yaşındaki engelli genç, koronavirüse yenik düştü #1

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