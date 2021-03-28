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Kayseri’de 17 yaşındaki engelli genç, koronavirüse yenik düştü

Kayseri’de 17 yaşındaki engelli genç, koronavirüse yenik düştü

Uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören engelli genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.