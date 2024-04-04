Kayseri'de 17 yaşındaki genci bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis 17 yaşındaki genci bıçakla öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İHA

Kayseri'de 17 yaşındaki genci bıçakla öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.

Erkilet Camikebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi'nde, 21 Ekim 2023'te meydana gelen olayda; M.C.E. (17) ve M.K. arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşen olayda M.K. yanında bulunan bıçakla M.C.E.,’yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından M.C.E.’yi hastaneye kaldırdı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.K., müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada, sanığın "çocuğu kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulması üzerine sanık M.K., öldürme kastının olmadığını ve pişman olduğunu söyleyerek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada; sanık M.K'ya "çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)