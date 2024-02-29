Kayseri'de 6. kattan düşen genç yaşamını yitirdi Kayseri'de 6. kattaki evlerinin pencere kısmından dengesini kaybederek aşağı düşen 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda E.Ö. (24), 6. kattaki evlerinin pencere kısmından dengesini kaybederek aşağı düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken ağır yaralanan E.Ö. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri evde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)