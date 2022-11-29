Kayseri'de 7 kişiyi öldüren otomobil sürücüsü aileye taziyede bulundu

Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olduktan sonra kaçan otomobil sürücüsü, yakalandıktan sonra çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyede bulunarak tepkiye sebep oldu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 25 Mart 2018'de Adnan Özdemir'e ait otomobil, aniden Mehmet Üzüm’ün kullandığı araca sağ kısmından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Mehmet Üzüm’ün hakimiyetini kaybettiği aracı refüjden karşı istikamete geçerek, A.H. yönetimindeki ambulansla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücü Mehmet Üzüm, Hamza Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Zehra Üzüm, Soner Üzüm, Mustafa Üzüm ve Kader Üzüm hayatını kaybetti.

Ambulansta bulunan Atilla H. ile Ertan D. ise yaralandı.

Şüpheli ülkeden kaçtı

Kaza sonrası olay yerinden kaçan Adnan Özdemir’in, 27 Mart 2018'de Artvin Hopa Sarp Sınır Kapısı’ndan ülkeyi terk ederek Gürcistan’a kaçtığı belirlenirken, aracı ise hasarlı olarak Talas ilçesinde terk edilmiş bulundu.

7 kişiyi öldürdü 132 gün sonra yakalandı

Kayseri’de sıkıştırdığı otomobilin kaza yapması ile aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olan ve bin 132 gün sonra yakalanan sanık, 12 yıl hapis cezasının bozulmasının ardından yeniden hakim karşına çıktı.

12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Geçtiğimiz günlerde Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu yargılanan Adnan Özdemir, 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken, ehliyetine de 2 yıl 6 ay el konulmasına hükmedildi.

Aile karara itiraz etti

Karara tepki göstererek itiraz eden ailenin avukatının talebi üzerine karar, bilinçli taksirden verilmesi gerektiği şeklinde sanık aleyhine bozuldu.

Bugün yeniden hakim karşısına çıkan sanık Adnan Özdemir, mahkemede kendini savundu.

"Şimdi mi aklına geldi"

Konuşmasına ölenlere başsağlığı dileyerek başlayan Özdemir’e, mahkeme salonunda bulunan ölenlerin yakınları "Şimdi mi aklına geldi?" diyerek tepki gösterdi.

Tazminatı ödemeyeceğini ifade etti

Özdemir, bu olaydan sonra iş yerinin kapandığını, ailesinden de hastalananların olduğunu söyleyerek, ölenlerin tazminatlarını ödeyebilmek için tahliye olması gerektiğini belirtti.

Duruşma ertelendi

İHA'nın haberine göre, mahkemede dinlenen görgü tanığı da kaza anını anlatırken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilerek, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.