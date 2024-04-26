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Rusya ordusuna bağlı askerlerin tehlikeli girişimi patlamayla son buldu.
Yerdeki mayını kaldırmak isteyen iki asker, şiddetli patlamayla karşı karşıya kaldı.
Rus kaynaklarında, mayının, Fransız yapımı HPD2A2 türü bir patlayıcı olduğu bilgisi paylaşıldı.
Patlamanın etkisiyle havaya uçtular
Ukrayna ile çatışmaların devam ettiği bir dönemde havadan kaydedilen görüntülerde, Rus askerlerinin mayına yaklaşma anı yer alıyor.
Askerlerden birinin, eğilerek mayını kaldırmaya çalıştığı ve bu sırada patlama meydana geldiği görülüyor.
Mayın eğitimi hatırlatması
Görüntü, sosyal medyada binlerce kez izlenirken çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, askerlerin mayın konusunda yeterli eğitimden geçmesi gerektiğini söyledi.
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