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    Kayseri’de, akaryakıt istasyonundaki markete giren bıçaklı hırsız yakalandı

    Kocasinan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundaki markete giren bıçaklı ve maskeli hırsız N.T., 180 saatlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı.
    • DHA
    • 14.11.2021 - 13:19
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    Kayseri’de, akaryakıt istasyonundaki markete giren bıçaklı hırsız yakalandı

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, akşam saatlerinde elinde bıçakla akaryakıt istasyonuna giren maskeli hırsız, market görevlisinden kasadaki paraları istedi.

    Görevlinin kasayı açmasıyla 2 bin lira çalan şüpheli kaçtı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

    Polis, olay yerinde inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

    Kayseri’de, akaryakıt istasyonundaki markete giren bıçaklı hırsız yakalandı #1

    180 SAATLİK GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

    180 saatlik görüntünün izlenmesi neticesinde, hırsızlık olayını N.T.'nin yaptığı belirlendi.

    Şüpheli, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Evdeki aramada N.T.'nin olay günü giydiği kıyafet ve yanındaki bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan N.T., polis merkezine götürüldü.

    Kayseri’de, akaryakıt istasyonundaki markete giren bıçaklı hırsız yakalandı #2

    Kayseri’de, akaryakıt istasyonundaki markete giren bıçaklı hırsız yakalandı #3

    Kayseri’de, akaryakıt istasyonundaki markete giren bıçaklı hırsız yakalandı #4

    Kayseri’de, akaryakıt istasyonundaki markete giren bıçaklı hırsız yakalandı #5

    Kayseri’de, akaryakıt istasyonundaki markete giren bıçaklı hırsız yakalandı #6

    Kayseri’de, akaryakıt istasyonundaki markete giren bıçaklı hırsız yakalandı #7

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