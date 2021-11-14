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- Kayseri’de, akaryakıt istasyonundaki markete giren bıçaklı hırsız yakalandı
Kayseri’de, akaryakıt istasyonundaki markete giren bıçaklı hırsız yakalandı
- DHA
- 14.11.2021 - 13:19
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, akşam saatlerinde elinde bıçakla akaryakıt istasyonuna giren maskeli hırsız, market görevlisinden kasadaki paraları istedi.
Görevlinin kasayı açmasıyla 2 bin lira çalan şüpheli kaçtı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Polis, olay yerinde inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.
180 SAATLİK GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ
180 saatlik görüntünün izlenmesi neticesinde, hırsızlık olayını N.T.'nin yaptığı belirlendi.
Şüpheli, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Evdeki aramada N.T.'nin olay günü giydiği kıyafet ve yanındaki bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan N.T., polis merkezine götürüldü.