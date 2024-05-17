Kayseri'de aranan cezaevi firarisi, bazanın altından çıktı Kayseri'de 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, evinin kapısında "Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu bulunan odada, bazanın altında saklanırken yakalandı.

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İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 2 ay kesilenmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi C.M.K.'nın (25) adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Bazanın altında yakalandı

Kapısında "Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu bulunan odaya giren ekipler, şahsı bazanın altında saklanırken yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.M.K., cezaevine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)