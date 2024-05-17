İHA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 2 ay kesilenmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi C.M.K.'nın (25) adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
Bazanın altında yakalandı
Kapısında "Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu bulunan odaya giren ekipler, şahsı bazanın altında saklanırken yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.M.K., cezaevine teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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