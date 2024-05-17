Kayseri'de bir anne TikTok canlı yayınında 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen kelimeler kullandı Kayseri'de sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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İHA

Adı müstehcen yayınlarla sık sık anılan uygulama TikTok'ta yeni bir video ortaya çıktı..

Olayın adresi Kayseri.

Talas ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki S.G., sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen kelimeler kullandı.

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadının adresini tespit etti.

Canlı yayında gözaltına alındı

Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.G.'yi yine canlı yayın yaparken gözaltına aldı. Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı tespit edildi.

Canlı yayında gözaltına alınan S.G. hakkında, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)