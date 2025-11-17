Kayseri’de bir kişi banyoda ölü bulundu

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 54 yaşındaki Nimet T., evinin banyosunda ölü bulundu.
- Sağlık ekipleri geldiğinde Nimet T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri’de Melikgazi ilçesine bağlı Danişmend Mahallesi Pirireis Caddesi’nde 3 katlı evde meydana gelen olayda, Nimet T. (54) banyoda ailesi tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu.
EVİNDE ÖLÜ BULUNAN ADAMIN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Nimet T.‘bin hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından Nimet T.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.