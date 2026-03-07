Beyaz Saray enerji yetkilisi Agen: İran’ın petrolünü ele geçireceğiz

İsrail'in ABD desteği ile İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatması, dünya ekonomisini giderek daha da zora sokuyor.

Ancak ABD ve İsrail'in kararlılığı, bu savaşın ardında çok daha farklı niyetleri bir kez daha ortaya çıkardı.

HEDEF, İRAN PETROLÜNÜ ELE GEÇİRMEK

Beyaz Saray’da ulusal enerji stratejilerinden sorumlu olarak görev yapan Jarrod Agen, Fox News’e verdiği röportajda ABD’nin İran politikasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Agen, Washington yönetiminin İran’daki büyük petrol rezervlerinin kontrolünü hedeflediğini söyledi.

Agen, bu kapsamda “Bu uzun vadeli bir oyun çünkü yapmak istediğimiz şey İran’daki bu devasa petrol rezervlerini onların elinden kurtarmak” ifadelerini kullanarak, ABD’nin stratejik enerji çıkarlarına vurgu yaptı.

"TÜM PETROLÜ TERÖRİSTLERİN ELİNDEN ALACAĞIZ"

ABD’li yetkili, İran’ın petrol gelirlerinin “terörist örgütleri finanse etmek” için kullanıldığını iddia ederek, bu kaynakların kontrol altına alınmasının önemine dikkat çekti. Agen, “Tüm petrolü teröristlerin elinden alacağız” şeklinde konuştu.

Bu açıklama, enerji arz güvenliği ile dış politika arasındaki bağlantıyı öne çıkarırken, Washington’un İran petrolüne yönelik yaklaşımının askeri ve ekonomik boyutlarını da tartışmaya açtı.

VENEZUELA ÖRNEĞİYLE KIYASLAMA

Agen ayrıca ABD’nin İran’a yönelik enerji politikalarını daha önce Venezuela’da izlenen stratejilerle kıyasladı. Agen’e göre Washington yönetimi, geçmişte Venezuelalı petrol gelirlerinin “yanlış aktörlerin eline geçmesini engellemek” için sert adımlar atmıştı. Bu bağlamda ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar, tanker baskınları ve ticari önlemler örnek gösterildi.

ABD’de ve küresel enerji piyasalarında jeopolitik gerilimler hâlâ fiyatlar ve arz güvenliği üzerinde baskı oluşturuyor; Brent petrol fiyatı son dönemde jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliyor.

AÇIKLAMALAR TARTIŞMA YARATTI

Agen’in İran petrolü ve stratejik kaynaklara ilişkin sözleri kısa sürede kamuoyunda tartışma yarattı. Bazı yorumcular, ABD’nin enerji politikası ile askeri stratejisi arasındaki bağın bu ifadelerle açıkça görüldüğünü belirtti.