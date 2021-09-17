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    Kayseri'de bir kişi, nafakasını ödeyemeyince kendini yakmak istedi

    Kayseri'de nafakasını ödeyemeyen Hüseyin T. (38), hafif ticari aracının üzerine çıkarak, eline aldığı benzin bidonuyla kendini yakmak istedi.
    • DHA
    • 17.09.2021 - 19:46
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 19:50
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    Kayseri'de bir kişi, nafakasını ödeyemeyince kendini yakmak istedi

    Saat 17.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Meydanındaki saat kulesi yanında meydana gelen olayda, eşinden boşanan ve bir süredir işsiz olan Hüseyin T., eski eşine vereceği nafakayı uzun süredir ödeyemedi.

    NAFAKASINI ÖDEYEMEDİ, ARACINI SATAMADI

    Kendine ait hafif ticari aracını da satamayan Hüseyin T., şehrin en işlek meydanına geldi. Burada aracının üzerine çıkan Hüseyin T., elindeki bidondaki benzini üzerine döktü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    EKİPLER İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

    Olay yerine gelen polis ekipleri kendini yakma girişiminde bulunan Hüseyin T.’yi ikna etmek için çalışma başlattı. Vali Şehmus Günaydın ile görüşmek istediğini söyleyen Hüseyin T., ikna olmadı.

    ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Elindeki benzin bidonuyla Valiliğe yürümeye başlayan Hüseyin T.’yi polis ekipleri etkisiz hale getirdi. Sinir krizi geçiren Hüseyin T. ambulanstaki ilk müdahalenin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Kayseri de bir kişi, nafakasını ödeyemeyince kendini yakmak istedi #1

    Kayseri de bir kişi, nafakasını ödeyemeyince kendini yakmak istedi #2

    Kayseri de bir kişi, nafakasını ödeyemeyince kendini yakmak istedi #3

    Kayseri de bir kişi, nafakasını ödeyemeyince kendini yakmak istedi #4

    Kayseri de bir kişi, nafakasını ödeyemeyince kendini yakmak istedi #5

    Kayseri de bir kişi, nafakasını ödeyemeyince kendini yakmak istedi #6

    Kayseri de bir kişi, nafakasını ödeyemeyince kendini yakmak istedi #7

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