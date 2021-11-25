Kayseri’de, cinsel güç artırıcı çikolata üretimi yapan imalathaneye baskın

Cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata üreten 3 imalathaneye operasyon düzenlendi. Biri Suriye uyruklu 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde cinsel güç verici maddeyle kaçak çikolata imalatı yapılarak ülke geneline dağıtıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, çikolataların içerisine katılan 100 kilogram sildenafil maddesi, çeşitli miktarlarda cinsel içerikli içecekler ve 3,5 ton sahte bal ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen M.R. ile Suriye uyruklu M.S. gözaltına alındı.

MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen malzemeler, geri dönüşüm araçlarına taşınarak imha edildi.

Öte yandan, çikolataların üretildiği imalathane ve kullanılan malzemelerin hijyenik olmadığı da dikkati çekti.