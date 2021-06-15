Euro
10.2705
0.03%
Dolar
8.4665
-0.03%
Altın
507.55
-0.13%
Borsa
1.454
0%
Bitcoin
338.575
2.34%
EXEN Coin
33.12
-1.34%
16ºC
İstanbul
Sağanak yağış 16 C

    Kayseri'de doktora saldırı: Boğuşma anı kamerada

    Develi Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan doktorun, yaralı halde saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışması kameralarca kaydedildi.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 07:05
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 08:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de doktora saldırı: Boğuşma anı kamerada

    Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Camicedit Mahallesi Tren Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Erdal K., iş çıkışı M.G.'nin (37) tabancalı saldırısına uğradı.

    POLİS, KISA SÜREDE YAKALADI

    Erdal K. yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli M.G.'yi kıskıvrak yakalarken, yaralanan Erdal K. ise ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    YARALI HALDE SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞTI

    Gözaltına alınan M.G.'nin, çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Polis, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

    Öte yandan, saldırıya uğrayan doktor Erdal K.'nin bacağından yaralı olmasına rağmen saldırganı çevredekilerin yardımıyla etkisiz hale getirmeye çalışması kameralarca kaydedildi.

    Kayseri'de doktora saldırı: Boğuşma anı kamerada VİDEO

    Kayseri de doktora saldırı: Boğuşma anı kamerada #1

    Kayseri de doktora saldırı: Boğuşma anı kamerada #2

    Kayseri de doktora saldırı: Boğuşma anı kamerada #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir