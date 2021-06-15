Kayseri'de doktora saldırı: Boğuşma anı kamerada

Develi Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan doktorun, yaralı halde saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışması kameralarca kaydedildi.

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Camicedit Mahallesi Tren Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Erdal K., iş çıkışı M.G.'nin (37) tabancalı saldırısına uğradı.

POLİS, KISA SÜREDE YAKALADI

Erdal K. yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli M.G.'yi kıskıvrak yakalarken, yaralanan Erdal K. ise ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALI HALDE SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞTI

Gözaltına alınan M.G.'nin, çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Polis, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Öte yandan, saldırıya uğrayan doktor Erdal K.'nin bacağından yaralı olmasına rağmen saldırganı çevredekilerin yardımıyla etkisiz hale getirmeye çalışması kameralarca kaydedildi.

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