Kayseri'de 'dur' ihtarına uymadı, 3 polis aracına çarptı: 30 kilometre sonra yakalandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, Ray Caddesi üzerinde şüphe üzerine 38 SA 020 plakalı aracı durdurmak istedi. Sürücü İ.S.T., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler kovalamaya başladı.

3 POLİS ARACINA ÇARPTI

Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamaca sırasında şüpheli araç 3 polis aracına çarparak zarar verdi. Kaçış Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Abdulhamit Han Bulvarı’nda son buldu. Polis ekiplerinin aracın lastiklerine ateş açmasıyla otomobil durduruldu. Sürücü İ.S.T. ile yanındaki Y.C.K. gözaltına alındı.

EHLİYETSİZ VE YOKLAMA KAÇAĞI ÇIKTI

Yapılan incelemede İ.S.T.’nin ehliyetsiz olduğu ve yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Araç ise detaylı incelemenin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF, 41 SUÇ KAYDI VAR

Gözaltına alınan sürücünün uyuşturucu testinin pozitif çıktığı açıklandı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli İ.S.T.’nin çeşitli suçlardan toplam 41 kaydının bulunduğunu bildirdi. Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen İ.S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

156 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Trafiği tehlikeye atan ve polisten kaçan sürücüye;

Uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak,

Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak,

Ehliyetsiz araç kullanmak

suçlarından toplam 156 bin 623 TL idari para cezası uygulandı.