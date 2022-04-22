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    Kayseri'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç bahçeye uçtu: 6 yaralı

    Kocasinan ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç, yoldan çıkarak müstakil evin duvarını yıkıp ağaçları devirdikten sonra bahçeye girerken, kazada 6 kişi yaralandı.
    • 22.04.2022 - 02:54
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    Kayseri'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç bahçeye uçtu: 6 yaralı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, S.C.’nin (18) kullandığı 33 K 6191 plakalı pikap, seyir halindeyken A.G. yönetimindeki 38 EG 663 plakalı otomobile çarparak yoldan çıktı.

    Evin bahçesine uçtu, 6 kişi yaralandı

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarında bulunan müstakil evin duvarını yıkıp 2 ağacı da devirdikten sonra bahçeye uçtu. Ters dönerek duran aracın içerisinde bulunan 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kayseri de ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç bahçeye uçtu: 6 yaralı #1

    İtfaiye ekipleri ve vatandaşların da yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Arka kısmı duvarın üzerinde asılı kalan, motoru da ağaca saplanan araç çekici ile kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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