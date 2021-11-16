Kayseri'de eşini tesettür nedeniyle darbeden kocaya para cezası

Tesettürü bırakmak isteyen G.K.'yi darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ali K., eşi şikayetçi olmayınca mahkeme tarafından 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kadına şiddet davaları hala Türkiye'nin gündeminde.

Kayseri, Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda bir süredir tesettürlü olan G.K., eşi Ali K.’ye artık tesettürden çıkmak istediğini söyledi.

Çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

AYAKLARINDAN TUTURAK SÜRÜKLEDİ

Kavganın ardından Ali K., eşinin boğazını sıktı ve ayaklarından tutup, yerde sürüklemeye devam ederek kolunu darbetti.

Şikayet üzerine Ali K. hakkında, eşi tarafından dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, şikayetçi G.K. ile sanık Ali K. hazır bulundu.

"ARTIK SAÇIMI AÇACAĞIMI SÖYLEDİM BENİ DARBETTİ ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Şikayetini geri çeken G.K., "Olay kıskançlık yüzünden oldu. Kıyafet konusunda artık kapalı giyinmeyeceğimi söyledim. Artık saçımı açacağımı söyledim. Beni darbetti. Boğazımı sıktı. Şikayetçi değilim." dedi.

"KIYAFET BASKISI YAPMADIM"

Ali K. ise suçsuz olduğunu savunarak, "Hiçbir zaman kıskançlık ve kıyafet konusunda baskı yapıp darbetmedim." diye konuştu.

3 BİN TL PARA CEZASI

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Ali K.’yi 'basit yaralama' suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.