Kayseri'de halı sahada kardeşinin faul nedeniyle tartıştığı kişiyi pompalıyla vurdu Halı saha maçında kardeşinin faul nedeniyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 22 Mayıs 2022 tarihinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Anbar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fahri Ç. ile Eren K. halı saha maçı oynadıkları sırada tartışmış, Osman Ç. av tüfeğiyle Eren K.'ye ateş ederek öldürmüştü.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu yargılanan Osman Ç. SEGBİS ile katıldı.

Öte yandan tutuksuz yargılanan Fahri Ç., taraf avukatları ve taraflar duruşma salonunda hazır bulundu.

"Sinirle ağabeyim Osman Ç.’yi aradım, beni dövdüklerini söyledim"

Davada tutuksuz yargılanan Fahri Ç. savunmasında şunları söyledi:

Olay günü içlerinde Eren K.'nin olduğu arkadaşlarımızla mahallede bulunan sahada top oynamaya başladık. Oyun sırasında Eren tarafından yere düşürüldüm, ne olduğunu anlamadım. Birden Eren ve A.Ö. beni dövmeye başladı.



Daha sonrasında ben o sinirle kayınvalidemin evine gittim. O sinirle ağabeyim Osman Ç.’yi aradım, beni dövdüklerini söyledim.



Ağabeyim de hemen Erenlerin evinin önüne gitmiş. Orada Eren ve ailesi taş, sopa ve bıçakla ağabeyime saldırmışlar.



Ağabeyimin kafasına taş değmiş, yere düşmüş. O sırada elindeki pompalı tüfek patlamış.



Ağabeyim oradan kendisine tekrar saldırırlar korkusuyla arabayla kaçmış. Sonra 'Eren vuruldu' diye ailesi bağırmış. Sonrasında biz Eren'in öldüğünü duyduk. Olay anında ben yanlarında değildim. Bu olaydan beraatimi istiyorum.

"Kalabalığı görünce dağıtmak adına bir el havaya ateş ettim"

Tutuklu yargılanan Osman Ç. ise SEGBİS ile bağlandığı duruşmadaki ifadesinde, şöyle dedi:

Ben o gün Beştepeler'de arkadaşlarımla beraberdim. Telefonla Fahri Ç.’nin eşinin aradığını Erenlerin kavga ettiğini söyleyince o sinirle hemen arabaya atlayıp mahalleye Erenlerin evinin sokağına girdim.



Kalabalığı görünce dağıtmak adına bir el havaya ateş ettim. O sırada evin içinden kalabalık bir şekilde taş, sopa ellerinde üstüme saldırdılar. O arada arabadan tüfeği aldım, bir el daha sıktım.



O sırada kalabalık üstüme gelince ben oradan uzaklaştım. Sonrasında Eren’in öldüğünü öğrendim. Amacım bilerek kimseyi öldürmek değildi. 13 aydır cezaevindeyim, bilerek isteyerek yapmadım. Sadece havaya ateş ettim, beraatimi istiyorum.

Mahkeme ertelendi

Pompalı tüfekle öldürülen Eren K.'nin ailesi; suçluların en ağır şekilde ceza almalarını istedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.