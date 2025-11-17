Kayseri’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bugün saat 14.00 sıralarında Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Hocaahmet Yesevi Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nda, F.O. yönetimindeki 38 ANC 108 plakalı otomobil ile F.D.’nin kullandığı 38 ALL 699 plakalı otomobil çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki araçta bulunan sürücüler ile 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.