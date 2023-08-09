Kayseri’de kahreden kaza: Uzman çavuş ile kızı hayatını kaybetti Kayseri-Malatya yolunda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak ile kızı hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı. Elazığ'da yaşayan ailenin, tatil için Konya'ya giderken kazanın olduğu öğrenildi.

DHA Tatile gidiyorlardı, çıktıkları yol kana bulandı… Kahreden kaza dün saat 11.00 sıralarında Kayseri-Malatya yolunun 90'ıncı kilometresi Pınarbaşı ilçesi yakınlarında oldu. Şarampole devrildi 31 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kasım Yasak ile yanında olan yolculardan eşi Şükran, kızları Hilal Aslı ve Nazlı ile oğlu Yiğit Yasak yaralandı. Uzman çavuş ile kızı can verdi Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Uzman çavuş Kasım Yasak ile kızı Nazlı Yasak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi. Konya'ya gidiyorlardı Baba-kızın cenazeleri, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde toprağa verildi. Şükran Yasak ve 2 çocuğunun hastanedeki tedavileri ise sürüyor. Bu sırada, Elazığ'da yaşayan ailenin tatil için Konya'ya gittikleri öğrenildi.