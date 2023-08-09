Kayseri’de kahreden kaza: Uzman çavuş ile kızı hayatını kaybetti
DHA

Tatile gidiyorlardı, çıktıkları yol kana bulandı…

Kahreden dün saat 11.00 sıralarında Kayseri- yolunun 90'ıncı kilometresi Pınarbaşı ilçesi yakınlarında oldu.

Şarampole devrildi

31 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Kasım Yasak ile yanında olan yolculardan eşi Şükran, kızları Hilal Aslı ve Nazlı ile oğlu Yiğit Yasak yaralandı.

Kayseri’de kahreden kaza: Uzman çavuş ile kızı hayatını kaybetti

Uzman çavuş ile kızı can verdi

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralıları Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Uzman çavuş Kasım Yasak ile kızı Nazlı Yasak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi.

Kayseri’de kahreden kaza: Uzman çavuş ile kızı hayatını kaybetti

Konya'ya gidiyorlardı

Baba-kızın cenazeleri, Devlet Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde toprağa verildi.

Şükran Yasak ve 2 çocuğunun hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Bu sırada, Elazığ'da yaşayan ailenin tatil için Konya'ya gittikleri öğrenildi.