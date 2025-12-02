Kayseri'de kızının erkek arkadaşını öldüren sanığa 29 yıl 9 ay hapis

- Kayseri'de, kızının erkek arkadaşını tabancayla öldüren sanık Ş.A. 29 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- Mahkeme, sanığı önce ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıp haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıla indirdi.
- Ayrıca sanık, çeşitli suçlardan toplam 5 yıl 9 ay daha hapis cezası aldı.
Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık Ş.A. (37) hakkında karar verildi. Duruşmaya, maktul O.C.G. (17)’nin ailesi, müşteki A.K.T. ve taraf avukatları katıldı.
"SİLAH SESİ DUYDUM, O.C.G. ARAÇTA YATIYORDU"
Müşteki A.K.T., olay günü yaşananları anlattı:
Maktulün, “Beni vuracaklar” diyerek araca bindiğini söyledi.
Tanımadığı bir sanığın aracıyla kendilerini takip ettiğini ve araca çarptığını belirtti.
Sanığın araçtan inip silahını çektiğini, maktul O.C.G.’ye yöneldiğini ve silah sesi duyduğunu ifade etti.
“Sanıktan şikayetçiyim” dedi.
SANIK: "KIZIM İÇİN OLAYI ENGELLEMEYE ÇALIŞTIM"
Sanık Ş.A., savunmasında şunları öne sürdü:
Maktulün 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğunu ve kızının intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.
Olay günü kızını alıp şikayet için emniyete giderken arkadaşlarının kendilerini takip ettiğini söyledi.
Aracından silahını çektiğini, kazanın istemeden meydana geldiğini ve kasıt taşımadığını belirtti.
“1,5 yıldır tutukluyum, tahliyemi istiyorum” dedi.
MAHKEMEDEN 29 YIL 9 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, sanık Ş.A.’yı:
Çocuğa karşı kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı, sonra haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıla indirdi.
Ayrıca:
6136 sayılı Kanun’a muhalefet: 2 yıl
Mala zarar verme: 1 yıl
Tehdit: 2 yıl 6 ay
Basit yaralama: 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Olay, Talas ilçesinde 1 Temmuz 2024’te meydana geldi.
Maktul O.C.G., arkadaşlarıyla otomobille gezerken kız arkadaşı T.A.’nın yanına gitmişti.
T.A.’nın babası Ş.A., kızını aracına alarak, maktulün bulunduğu aracı çarptı ve durdurdu.
Sanık, tabancayla maktule ateş açtı; O.C.G., kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaçan şüpheli, Kayseri ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 46 gün sonra Adana’da yakalandı.