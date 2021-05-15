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    Kayseri’de konuşmak için gittikleri evi silahla bastılar: 5 yaralı

    Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 15.05.2021 - 06:58
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 07:04
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    Kayseri’de konuşmak için gittikleri evi silahla bastılar: 5 yaralı

    Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Sokaktaki 4 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, 8 kişi evde oturduğu sırada husumetli oldukları öğrenilen 4 kişi konuşmak için eve geldi.

    5 KİŞİ YARALANDI

    İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada evde bulunan M.Ç., A.I., O.A., Ş.A. ve A.O.G. tabanca ve tüfekle yaralandı.

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    5 KİŞİ GÖZALTINDA

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevrede bulanan hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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