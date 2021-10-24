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    Kayseri'de miras kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

    İki aile arasında miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kardeş tabanca ile öldürüldü, 5 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, mahallede giriş ve çıkışı kapattı.
    • DHA
    • 24.10.2021 - 17:16
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    Kayseri'de miras kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

    Kayseri'nin Tomarza ilçesi İmamkullu Mahallesi'nde karşı karşıya gelen Göktaş ile Gökkaya aileleri miras nedeniyle tartıştı, çıkan kavgada bıçak ve silahlar kullanıldı.

    Kavgada Bayram Gökkaya (40) ile kardeşi Selim Gökkaya (35) tabanca ile vurularak öldürüldü, Elife Gökkaya da yaralandı.

    İsmail Göktaş, Emre Göktaş, Soner Göktaş ve Hasan Gökkaya ise bıçaklandı.

    MAHALLEYE GİRİŞ ÇIKIŞ KAPATILDI

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi.

    İsmail Göktaş, Emre Göktaş, Soner Göktaş ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne, Hasan ve Elife Gökkaya ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

    Jandarma ekipleri, mahallede giriş ve çıkışı kapattı.

    Kayseri de miras kavgası: 2 ölü, 5 yaralı #1

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