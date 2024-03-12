Kayseri'de motosiklet kazasında ölen Nuh'un annesi isyan etti! "O adam geziyor, oğlum toprakta" Motosikletli oğlu Nuh Balkaya'nın öldüğü kazada asli kusurlu bulunan kamyonet sürücüsü Sait O.'nun tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren Sergül Balkaya, 231 gündür adalet aradığını belirtti.

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DHA

Geçen yıl 26 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında Kayseri- Niğde kara yolu Bahçelievler Mahallesi mevkiinde, Sait O. yönetimindeki kamyonet ile Nuh Balkaya yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Nuh Balkaya yaralanırken, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Sait O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından hazırlanan raporda Sait O., 57/1a maddesine göre asli kusurlu bulundu.

Bu arada, Nuh Balkaya'nın motosikletini kazadan 3 gün önce aldığı ve Kayseri'den Niğde'ye gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Balkaya'nın, sosyal medyada, "Belki de en büyük hayalim, çocukluğum. Çok şükür kavuştuk. Rabbim ayırmasın" paylaşımını yaptığı da görüldü.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonet sürücüsü Sait O.'nun sola dönerken, Balkaya'nın motosikletinin kamyonun sağ arka lastiğine çarptığı görüldü.

İddianame hazırlandı

İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle Sait O. hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan İncesu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı’nın 6 Kasım 2023 tarihli bilirkişi raporuna vurgu yapılarak, şüphelinin sevk ve idaresindeki kamyon ile gündüz vakti bölünmüş devlet kara yolunu takiben seyirle geldiği olay yeri kavşaktaki refüj aralığından sola dönüşe geçmeden önce karşı yönden seyirle gelen motosiklete ilk geçiş hakkını bırakması gerekirken bu kurala uymadığı, yeterli kontrolü yapmadan sola dönüşe geçtiği sırada yakın mesafeden seyir yolunu kapattığı karşı yön yol bölümünden gelmekte olan motosiklet ile çarpışmasıyla meydana gelen mevcut koşullardaki olayda dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketiyle asli kusurlu olduğunun tespit edildiği, yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, her ne kadar şüpheli şahıs savunmasında suçlamayı reddetmiş ise de, alınan bilirkişi raporlarında meydana gelen trafik kazasında şüpheli şahsın asli kusurlu olduğunun tespit edildiğine değinildi.

"Bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Olayda benim kusurum yoktur"

Davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Sait O. ile ölen Balkaya'nın şikayetçi annesi Sergül ve babası Metin Balkaya hazır bulundu. Olay günü İncesu'dan Kayseri'ye doğru gittiğini anlatan sanık Sait O., "Yanımda eşim ve 4 çocuğum vardı. Sola dönüş yapmak için aracımı yavaşlattım. Karşıdan beyaz bir taksi geçiyordu. Onun geçmesine izin verdim. Sola sinyal verdim ve yolun boş olduğunu görünce yola devam ettim. Tam sola döndüm. O sıra arabanın arkasından vurma sesi geldi.

İnip baktığımda aracımın sağ arka tekerine motosikletin çarptığını gördüm. Olay sonrası şoka girdim. Polis ve ambulans gelene kadar olay yerinde bekledim. Bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Olayda benim kusurum yoktur. Beraatimi istiyorum." dedi. Nuh Balkaya'nın ailesi de şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme hakimi, verdiği ara karar ile Karayolları Genel Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi'ne müzekkere yazılarak, kavşağın kazadan sonra kapatılıp kapatılmadığının tespiti, kapatılmadan önce kavşakta uyarı levhasının olup olmadığının tespiti için söz konusu tutanakların istenmesi ve bazı eksiklikler için duruşmayı erteledi.

Sadece 1 gün gözaltında tutuldu

İlk duruşma sonrası konuşan Sergül Balkaya, "Adalet istiyorum. Bu kaza resmen bir canilik. Oğlumu elinden alanın cezasını çekmesini istiyorum. Bir annenin yüreği nasıl dayanır bilmiyorum. Tarif edilemez bir acı. Hiçbir şey yapılmadan elini kolunu sallayarak gezmesini benim yüreğim kaldırmıyor.

Yavrum toprakta yatıyor, o adam geziyor. Ben önce Allah'ın adaletine sonra yargıya güveniyorum. 231 gün oldu oğlumu kaybedeli. İlk mahkeme sonrası yurt dışı yasağının da kaldırıldığını gördüm. Ben tutuklanmasını istiyorum. Sadece 1 gün gözaltında kaldı. Sonra serbest bırakıldı. Sonuna kadar davanın peşindeyim. Yavrumun kanının yerde kalmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"Oğlumun kanı yerde kalmasın istiyorum"

Sürücünün tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren baba Metin Balkaya ise "Sanık şu anda elini kolunu sallayarak geziyor. İlk duruşmada da yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Bundan muzdaribim. Benim oğlum vefat etti. Bugün birisi kavga etse hapse giriyor ama bu adam hiç cezaevine girmedi. Şimdi elini kolunu sallayarak geziyor. Adalet arıyoruz. Yüzde 80-90 suçlu çıkmış. Ama bu adam denetimli serbestlikten muaf. Bu adam kaçarsa bunun hesabını kim verecek.

Adalet bu kadar ucuz mu? Kazanın olduğu yerde resmiyette bir kavşak da işaret de yok. Kazadan sonra da orayı kapattılar. Oğluma kavşağa yaklaşıp hızını düşürmediği için yüzde 25 kusur vermişler. Ama orada bir kavşak yok. Mahkeme zaten bu hususu ilgili belediyeye soracak. Oğlumun kanı yerde kalmasın istiyorum. Sözün bittiği yerdeyiz. Benim 22 yaşında evladım vefat etti. Canı yanan bunu bilir." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)