Kayseri'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda 21 yaşındaki S.Ü. idaresindeki otomobil ile 26 yaşındaki Mehmet Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet kaza yaptı.
Çarpmanın etkisi ile motosiklet savrularak kaldırımda yürüyen bir kadın ve çocuğuna çarptı.
Ekipler sevk edildi
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Mehmet Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı otomobil sürücüsü S.Ü. ve yaralanan anne ile çocuğu da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Mehmet Ö.’nün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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