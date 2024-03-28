Kayseri'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Merkez Kocasinan ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda 21 yaşındaki S.Ü. idaresindeki otomobil ile 26 yaşındaki Mehmet Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet kaza yaptı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet savrularak kaldırımda yürüyen bir kadın ve çocuğuna çarptı.

Ekipler sevk edildi

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Mehmet Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı otomobil sürücüsü S.Ü. ve yaralanan anne ile çocuğu da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Mehmet Ö.’nün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)