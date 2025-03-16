Kayseri'de otomobilin çarptığı akülü araçtaki engelli can verdi

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.D. (52) idaresindeki otomobil, yolun karışına geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan engelli bir vatandaşın kullandığı akülü araç ile çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri ağır yaralanan vatandaşın ilk müdahalesini yaparak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Engelli şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.