Kayseri'de sobadan sızan gaz, 2 cana mal oldu

AA & Ensonhaber
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi 489. Sokak'taki müstakil evde yaşayan Ahmet Can (17) ve kardeşi Samet Karaaslan'ı (19) yataklarında hareketsiz bulan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
2 kardeş de hayatını kaybetti
Eve gelen sağlık ekibi, kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Kardeşlerin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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