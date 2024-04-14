Kayseri'de sobadan sızan gaz, 2 cana mal oldu
AA & Ensonhaber

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi 489. Sokak'taki müstakil evde yaşayan Ahmet Can (17) ve kardeşi Samet Karaaslan'ı (19) yataklarında hareketsiz bulan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

2 kardeş de hayatını kaybetti

Eve gelen sağlık ekibi, kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Kardeşlerin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.