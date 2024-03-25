Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybetti: Sürücüye iyi hal uygulandı Trafik kazasında elektrikli bisiklet süren gence çarparak ölümüne neden olan araç sürücüsüne açılan davada iyi hal indirimi uygulanırken, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

DHA

Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden gencin ailesinin ifadeleri ortaya çıktı.

Geçen yıl 25 Haziran'da saat 00.30 sıralarında Sivas Bulvarı'nın 15'inci kilometresinde Ege Demirci yönetimindeki otomobil, çiğ köftecide çalışan kurye Mehmet Akif Zengin'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan Zengin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Demirci, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu vurgulanan Ege Demirci hakkında, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Karar duruşmasına sanık Demirci, Zengin'in babası Hacı Zengin, annesi Yeter Zengin ve taraf avukatları katıldı.

"Bu bir kaza değil cinayettir"

Şikayetçi olduğunu söyleyen baba Hacı Zengin, "Bilinçli taksir değil, kastla hareket etmiştir. Bu bir kaza değil, cinayettir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum". dedi.

Anne Yeter Yılmaz ise her gün gözyaşı döktüğünü söyleyerek, "Benim oğlum geri gelmeyecek. En ağır şekilde cezalandırılsın." diye konuştu.

"Çok pişmanım"

Son sözü sorulan sanık Ege Demirci de "Keşke böyle olmasaydı, çok pişmanım." dedi.

İyi hal indirimi uygulandı

Mahkeme heyeti, Demirci'yi 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 3 aya düşürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)