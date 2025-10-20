Kayseri'de üzerine tomruk düşen işçi can verdi

- Kayseri'de kereste işletmesinde çalışan Cemal Vaizoğlu'nun üzerine tomruk düştü.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren kereste işletmesinde çalışan Cemal Vaizoğlu'nun üzerine tomruklardan biri düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tomruğun altından çıkarılan 58 yaşındaki Vaizoğlu, sağlık ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Cemal Vaizoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Vaizoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.