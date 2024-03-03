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Kayseri'de vahşi cinayet: Eniştesini öldürüp araçla ezdi

Kayseri'de vahşi cinayet: Eniştesini öldürüp araçla ezdi Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan akraba kavgasında eniştesini öldürerek araçla üzerinden geçen şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Dehşet saçan o görüntüler kameralara saniye saniye yansıdı.