Kayseri'de yakıt tankı patladı: Yaralılar var

Kayseri'de yakıt tankı patladı: Yaralılar var

Kocasinan ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki yakıt tankı bir anda patladı. Patlama sonucunda yaralanan 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'de bulunan Sanayi Sitesi'ndeki yakıt tankında patlama yaşandı.

Kocasinan ilçesinde yaşanan olayda, 4 kişi yaralandı.

İHA'dan edinilen bilgiye göre, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan E.G., H.E., İ.Ü. ve O.Y.'yi ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Patlamanın etkisiyle iş yerinin camları kırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.