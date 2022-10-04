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    Kayseri'de yakıt tankı patladı: Yaralılar var

    Kocasinan ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki yakıt tankı bir anda patladı. Patlama sonucunda yaralanan 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
    • 04.10.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 16:49
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    Kayseri'de yakıt tankı patladı: Yaralılar var

    Kayseri'de bulunan Sanayi Sitesi'ndeki yakıt tankında patlama yaşandı.

    Kocasinan ilçesinde yaşanan olayda, 4 kişi yaralandı.

    İHA'dan edinilen bilgiye göre, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar tedavi altına alındı

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan E.G., H.E., İ.Ü. ve O.Y.'yi ambulanslarla hastaneye sevk etti.

    Patlamanın etkisiyle iş yerinin camları kırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

    Kayseri de yakıt tankı patladı: Yaralılar var #1

    Kayseri de yakıt tankı patladı: Yaralılar var #2

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