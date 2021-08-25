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    Kayseri'deki barajda su çekilince, 20 yıllık el bombası görüldü

    Kuraklık nedeniyle suyun çekildiği Akköy Barajı'nda, 20 yıllık olduğu tahmin edilen bir el bombası bulundu. Bulunan bomba, gerekli önlemler alınarak imha edildi.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 13:17
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 13:22
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    Kayseri'deki barajda su çekilince, 20 yıllık el bombası görüldü

    Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Akköy Barajı’na balık tutmaya gelen vatandaşlar, suların çekildiği bölgede el bombası buldu.

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin incelediği el bombasının yaklaşık 20 yıllık olduğu belirtildi.

    BOMBA, PATLATILARAK İMHA EDİLDİ

    Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma, el bombasını kontrollü şekilde fünye ile patlatarak imha etti. Ekipler, bölgede başka el bombasının olma ihtimaline karşı araştırma yaptı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı.

    Kayseri deki barajda su çekilince, 20 yıllık el bombası görüldü #1

    Kayseri deki barajda su çekilince, 20 yıllık el bombası görüldü #2

    Kayseri deki barajda su çekilince, 20 yıllık el bombası görüldü #3

    Kayseri deki barajda su çekilince, 20 yıllık el bombası görüldü #4

    Kayseri deki barajda su çekilince, 20 yıllık el bombası görüldü #5

    Kayseri deki barajda su çekilince, 20 yıllık el bombası görüldü #6

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