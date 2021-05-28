Kayseri'deki minik Alperen'in katiline ağırlaştırılmış müebbet verildi

Birlikte yaşadığı Emel Öner’in 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Harun Sezer, ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 15 Haziran'da Kayseri'deki Pınarbaşı ilçesi, Güney Mahallesi Güney Sokak'ta meydana gelen olayda Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü.

'Yaralama' gibi suçlardan da sabıkası bulunan Sezer, Alperen Ekinci'nin cansız bedenini eve 100 metre mesafedeki mezarlıkta toprağa verdi.

Emel Öner, cinayetten 1 hafta sonra durumu Harun Sezer'in akrabalarına anlattı.

TUTUKLANDI

Durumu öğrenen Sezer kaçtı. Sezer'in akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alperen'in cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarılıp, otopsi yapıldıktan sonra defnedildi. Harun Sezer de 29 Haziran'da yakalanıp, tutuklandı.

Sanıklar hakkında 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' ve 'öldürmeye yardım etme' suçlarından dava açıldı.

DAVANIN DÖRDÜNCÜ DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasına sanıklar, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu bulundukları cezaevlerinden katıldı. Alperen Ekinci'nin şikayetçi babası Serdal Ekinci ile avukatları ise salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

"VİCDANSIZ BİR ANNE DEĞİLİM"

Suçsuz olduğunu söyleyen sanık anne Emel Öner, ağlayarak yaptığı savunmada, "O geceyi yaşayan benim. Kızım ve Alperen arasında kaldım. O gece dehşet gecesiydi. Ben, öyle vicdansız bir anne değilim. Harun sürekli beni tehdit etti. Ben yandım, derdimi kimseye anlatamadım. Ben bir anneyim. Tek suçum o gün ölmemek. Adaletinize güveniyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

"BENİM EN UFAK BİR SUÇUM YOK"

Emel Öner'in yalan söylediğini iddia eden sanık Harun Sezer ise, "Mahallemiz sürekli insan hareketliliğin olduğu bir yer. 'Kimseye haber veremedim' derken yalan söylüyor. Mezarın yerini dahi gösteren Emel'dir. Benim sabıkalarımdan sürekli bahsediyorlar ama benim bu olayda en ufak bir suçum yok. Alperen için kendi çocuğumdan vazgeçtim. İyi niyetimin kurbanı oldum. Adaletinize güveniyorum." dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Harun Sezer'i, 'çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı. Heyet, Emel Öner'in ise beraatine ve tahliyesine hükmetti.









